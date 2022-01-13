Азербайджан привлекает внимание всего мира реализацией масштабных проектов - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стремится увеличить свой потенциал в сфере энергетики путем реализации крупных проектов, привлекая тем самым внимание всего мира. Закладка Президентом Ильхамом Алиевым фундамента ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» установленной мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией ACWA Power из Саудовской Аравии, является логичным продолжением этой политики. Закладка фундамента этого проекта является историческим событием для Азербайджана.

Об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend Сахиль Керимли.

По его словам, этот проект имеет особое значение и с точки зрения привлечения иностранных инвесторов, увеличения притока инвестиций.

"Необходимо отметить, что инвестиции в Азербайджан влиятельной саудовской компании свидетельствуют о доверии к нашей стране на глобальном уровне, крепких дружественных отношениях между двумя странами. В будущем мы станем свидетелями реализации новых подобных масштабных проектов. Диверсификация поставок энергоресурсов и увеличение экспорта электроэнергии в зарубежные страны еще больше укрепят экономику Азербайджана", - сказал Керимли.

Он также отметил, что подобные проекты занимают особое место в политике энергобезопасности Азербайджана.

По его словам, в то же время в условиях, когда мировой спрос на электроэнергию постоянно растет, энергетический потенциал Азербайджана выглядит еще более привлекательным, и наша страна умело его использует.

"Известно, что Азербайджан уже на протяжении нескольких лет перекраивает энергетическую карту Европы и становится надежным поставщиком энергоресурсов. В то время как спрос на электроэнергию в мире растет, максимальное использование потенциала нашей страны, увеличение производственных мощностей являются одним из главных вопросов повестки дня Президента Азербайджана.

В частности, использование альтернативных источников энергии для поддержания экологического баланса и крупные инвестиции в эту сферу заслуживают высокой оценки", - подчеркнул Керимли.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)