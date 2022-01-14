Азербайджан и Украина выходят на новый этап экономического сотрудничества? - ОБЗОР

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибудет с рабочим визитом в Украину. Этот визит придаст новый импульс развитию экономических отношений между двумя странами.

Торгово - экономические связи между Азербайджаном и Украиной являются движущей силой развития двусторонних отношений. Развитие этих отношений происходит через партнерство, межгосударственные связи и бизнес - ассоциации. Торговое партнерство Баку и Киева развивается по нарастающей: за 11 месяцев 2021 года торговый оборот составил 866 миллионов долларов против 771 миллиона долларов за весь 2020 год.

В частности, две страны имеют огромный потенциал для наращивания сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Украина обладает обширными землями, пригодными для посева. Азербайджан может воспользоваться большим опытом и технологиями Украины в этой сфере. Сотрудничество в данном направлении может способствовать еще большему укреплению продовольственной безопасности Азербайджана.

Украина также является большим рынком сбыта для азербайджанской нефтехимической продукции. Азербайджан также является стратегическим партнером Украины в сфере энергетики. Особенно важно сотрудничество двух стран по вопросам развития нефтегазового комплекса.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обладает широкой сетью автозаправочных станций в Украине. Основная деятельность компании заключается в оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, оптовой реализации природного газа и авиационного топлива.

Потенциал энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной далеко не исчерпан. Перспективными в этом плане направлениями могут стать участие азербайджанских компаний в разработке углеводородных месторождений на территории Украины, в приватизации объектов энергетики, а также в реализации новых инфраструктурных проектов.

Более того, Украина рассматривает возможность импорта азербайджанского природного газа, поставляемого на европейский рынок в рамках реализации второй и третьей очереди проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК).

Другим немаловажным аспектом является двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере. Высшие учебные заведения Украины пользуются большим спросом среди азербайджанских студентов. В 2021 году в украинские вузы поступили 1 247 граждан Азербайджана.

Итак, визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину будет способствовать еще большему развитию двусторонних отношений и выведет связи двух стран на качественно новый уровень.

(Автор: Ляман Зейналова)