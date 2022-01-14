Президент Ильхам Алиев и Президент Володимир Зеленский выступили с заявлениями для печати (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 января после церемонии подписания документов находящийся с рабочим визитом в Украине Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Украины Володимир Зеленский выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает Trend, сначала с заявлением выступил глава нашего государства.

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