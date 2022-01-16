Восстановительные работы на освобожденных территориях - фундамент будущего развития Азербайджана

Политика 16 января 2022 08:00 (UTC+04:00)
Восстановительные работы на освобожденных территориях - фундамент будущего развития Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На данный момент на освобожденных территориях Азербайджана продолжаются крупномасштабные работы по созданию или восстановлению инфраструктуры, благодаря которой уроженцы этих земель смогут вернуться домой по прошествии 30 лет.

Как сказал в интервью местным телеканалам Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в нынешнем году, помимо этих инфраструктурных проектов, будут реализованы и градостроительные проекты.

Уже заложены фундаменты школ, больниц, подготовлены генпланы городов Агдам, Физули, с соответствующими компаниями подписаны соглашения, связанные с подготовкой генпланов других городов. И этим работы не ограничиваются.

Американский эксперт Питер Тейс отметил, что Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание реализации крупных стратегических инфраструктурных проектов на освобожденных территориях.

Он подчеркнул, что отрадно и поучительно наблюдать за быстрым развитием инфраструктуры на освобожденных территориях.

«Физулинский международный аэропорт, Агдамский промышленный парк, множество крупных автодорожных проектов, которые соединят семь районов и повысят экономическую мобильность, сделают Азербайджан высокоразвитой страной... Мы наблюдаем период процветания и ускоренного экономического развития в истории Азербайджана», - сказал Тейс.

Как отметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук Станислав Притчин, восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана вписываются в стратегию развития страны.

По его словам, опыт Китая показывает, что инвестиции в инфраструктуру являются одним из важнейших факторов развития экономики и ВВП.

Он отметил, что Азербайджан, инвестируя в транспортную и энергетическую инфраструктуру на освобожденных территориях, создает возможности для экономического роста страны в целом.

"Это условия для экономической активности в данном регионе. Соответственно, появляются новые предприятия, новые продукты добавленной стоимости, и все это глобально влияет в целом на экономику страны и ее развитие", - сказал Притчин.

По словам Президента Ильхама Алиева, люди, которые вернутся на вновь отстроенные освобожденные территории, должны быть обеспечены самыми лучшими условиями. Поэтому нельзя терять времени, но и нельзя допускать поспешности.

Именно с этой целью Азербайджан не перестает принимать меры по развитию международного сотрудничества в сфере проектов восстановления, продолжается закладка все новых объектов инфраструктуры, строятся дороги, а также не прекращаются работы по разминированию.

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