Названы цели визита советника Кабинета президента Франции и спецпредставителя ЕС на Южный Кавказ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Визит на Южный Кавказ советника Кабинета президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон и специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара посвящен в первую очередь вопросам, поднятым в ходе переговоров, состоявшихся между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время трехсторонних встреч, прошедших в декабре.

Об этом сообщил в пятницу Trend пресс-секретарь Тойво Клаара.

«В продолжение встреч на высоком уровне, прошедших в Брюсселе 14 декабря 2021 года с участием главы Совета ЕС Шарля Мишеля, Тойво Клаар в настоящее время находится с визитом на Южном Кавказе вместе с советником французского президента Изабель Дюмон в контексте нынешнего председательства Франции в ЕС», - сказал пресс-секретарь.

По его словам, помимо Клаара и Дюмон, в состав делегации входят как представители ЕС, так и Франции, в том числе старший советник по внешней политике главы Совета ЕС Магдалена Гроно.

«Этот визит посвящен в первую очередь вопросам, поднятым в ходе обсуждений, состоявшихся между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время их трехсторонней встречи с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем в Брюсселе 14 декабря 2021 года, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брюсселе 15 декабря 2021 года», - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что после встреч по этим вопросам в Баку Тойво Клаар и Изабель Дюмон сегодня находятся в Ереване, где также обсудят с армянским руководством будущее взаимодействие ЕС с Арменией и Азербайджаном по построению безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа.