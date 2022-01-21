Названы цели визита советника Кабинета президента Франции и спецпредставителя ЕС на Южный Кавказ (Эксклюзив)

Политика 21 января 2022 14:31 (UTC+04:00)
Названы цели визита советника Кабинета президента Франции и спецпредставителя ЕС на Южный Кавказ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Визит на Южный Кавказ советника Кабинета президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон и специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара посвящен в первую очередь вопросам, поднятым в ходе переговоров, состоявшихся между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время трехсторонних встреч, прошедших в декабре.

Об этом сообщил в пятницу Trend пресс-секретарь Тойво Клаара.

«В продолжение встреч на высоком уровне, прошедших в Брюсселе 14 декабря 2021 года с участием главы Совета ЕС Шарля Мишеля, Тойво Клаар в настоящее время находится с визитом на Южном Кавказе вместе с советником французского президента Изабель Дюмон в контексте нынешнего председательства Франции в ЕС», - сказал пресс-секретарь.

По его словам, помимо Клаара и Дюмон, в состав делегации входят как представители ЕС, так и Франции, в том числе старший советник по внешней политике главы Совета ЕС Магдалена Гроно.

«Этот визит посвящен в первую очередь вопросам, поднятым в ходе обсуждений, состоявшихся между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время их трехсторонней встречи с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем в Брюсселе 14 декабря 2021 года, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брюсселе 15 декабря 2021 года», - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что после встреч по этим вопросам в Баку Тойво Клаар и Изабель Дюмон сегодня находятся в Ереване, где также обсудят с армянским руководством будущее взаимодействие ЕС с Арменией и Азербайджаном по построению безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Эльдар Гасанов приговорен к 10 годам лишения свободы
Эльдар Гасанов приговорен к 10 годам лишения свободы
В Азербайджане проводятся учебные сборы военнообязанных (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане проводятся учебные сборы военнообязанных (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются поиски военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых операций - Военный прокурор Азербайджана
Продолжаются поиски военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых операций - Военный прокурор Азербайджана
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Эльдар Гасанов приговорен к 10 годам лишения свободы Политика 15:50
В Азербайджане проводятся учебные сборы военнообязанных (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:46
На границе Мьянмы и Индии произошло землетрясение магнитудой 5,4 Другие страны 15:42
Продолжаются поиски военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых операций - Военный прокурор Азербайджана Общество 15:40
Казахстанское АО закупит гидравлический пресс Тендеры 15:28
НПЗ STAR расширяет список перерабатываемых сортов нефти Энергетика 15:25
В Азербайджане приступила к деятельности рабочая группа по подготовке мер по борьбе с инфляцией Экономика 15:22
Урожай твердой пшеницы в России к 2025 году может вырасти в 2,4 раза Россия 15:09
SOCAR Turkey работает над расширением производственной мощности НПЗ STAR Энергетика 15:06
В Азербайджане в 2021 г. выявлены недоплаты в пенсиях 18 тыс. человек - Госфонд соцзащиты Экономика 15:01
Халг Банк подвел итоги 2021 года Экономика 14:56
Казахстан будет неукоснительно исполнять все инвестиционные обязательства - Токаев Бизнес 14:53
В Азербайджане упрощены условия для назначения страховой выплаты по безработице Экономика 14:47
Рост влияния ограниченных элитных групп стал серьезной угрозой безопасности - Токаев Казахстан 14:37
Казахстану нужна новая налоговая политика - Токаев Казахстан 14:35
Названы цели визита советника Кабинета президента Франции и спецпредставителя ЕС на Южный Кавказ (Эксклюзив) Политика 14:31
Завтра в Баку будет до 7 градусов тепла Общество 14:26
Кремль надеется, что ВОЗ в обозримой перспективе одобрит вакцину "Спутник V" Россия 14:07
В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 13:57
SOCAR Turkey о реализации проекта строительства второго нефтехимического завода Энергетика 13:55
Нужна жесткая политика по демонополизации экономики Казахстана – Токаев Казахстан 13:54
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека ИКТ 13:52
В Азербайджане запущен сайт для регулярных поездок на освобожденные территории Общество 13:51
Азербайджан вступил в новый этап стратегического развития - Саадат Юсифова Политика 13:48
В Казахстане создадут вторичный рынок покупки и продаж стрессовых активов Казахстан 13:40
В Казахстане при реализации механизма ГЧП необоснованно предоставляются сверхльготы – президент Казахстан 13:40
В Грузии обнародовали рост индекса цен производителей промпродукции за год Грузия 13:28
Россия последовательно прилагает усилия по урегулированию ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией – МИД Политика 13:23
Назван рост добавленной стоимости в ненефтяной промышленности Азербайджана в 2021 г. Экономика 13:20
Запуск процесса демаркации азербайджано-армянской границы – приоритетная задача – МИД России Политика 13:18
Специалист-эксперт Минздрава Эльмира Гадимова: В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 1737 больных гемофилией Общество 13:11
Обнародован рост расходов госбюджета Азербайджана в 2021 г. Финансы 13:09
Кувейтская KNPC объявила о приостановке поставок нефтяного кокса из-за пожара в промзоне Арабские страны 12:57
Сингапур отменяет карантин для тех, кто перенес ковид и полностью вакцинирован Другие страны 12:53
В Центре Гейдара Алиева прошла презентация сайта zefer.az (ФОТО) Политика 12:52
Минздрав Туркменистана закупит медицинские кислородные баллоны Тендеры 12:51
Туркменистан в 2021 г. стал крупнейшим поставщиком авиатоплива в Грузию Энергетика 12:50
Спикер парламента и министр сельского хозяйства Турции посетили павильон Азербайджана на выставке Expo 2020 Dubai (ФОТО) Политика 12:41
Агрозона на западе Грузии привлекает инвестиции для развития тепличного хозяйства Грузия 12:30
В Азербайджане выросло количество трудовых договоров - министр Финансы 12:14
В ФРГ за сутки выявили рекордные 140 160 случаев заражения коронавирусом Европа 12:08
В Азербайджане дефицит госбюджета сформировался на 67% ниже прогноза Финансы 12:06
Произведения азербайджанских художников в память о жертвах трагедии 20 Января (ВИДЕО) Культура 12:01
SOCAR раскрыла объемы экспорта газа в Европу и Турцию Энергетика 11:58
Украина назвала азербайджанские инвестиции в свою экономику Экономика 11:56
Травматолог Центрального Таможенного Госпиталя рассказывает о лечении дисплазии тазобедренного сустава Общество 11:55
Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели в шесть раз превысил норму Другие страны 11:45
В Азербайджане предложено продлить приостановку проверок в сфере предпринимательства Экономика 11:44
Туркменистан намерен экспортировать электроэнергию в третьи страны через Узбекистан и Иран Энергетика 11:38
Цены на газ в ЕС выросли в III квартале 2021 года в шесть раз в годовом исчислении Европа 10:59
В Грузии за сутки выявлено более 8 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 10:55
Туркменистан может диверсифицировать энергобаланс посредством использования ВИЭ – USAID Бизнес 10:54
США нацелены на сотрудничество с Туркменистаном в сфере перехода к экологически чистой энергии Бизнес 10:41
Стоимость азербайджанской нефти достигла почти $93 за баррель Энергетика 10:32
В Кяльбаджарском районе сданы в эксплуатацию новые военные объекты (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:29
Совместные учения ВМС Ирана, Китая и России начались в Индийском океане Политика 10:25
Диверсифицированная экономика в Казахстане так и не была построена - Токаев Энергетика 10:17
Грузия и Азербайджан обсудили вопросы сотрудничества в таможенной сфере Грузия 10:16
Казахстан сократил производство дизтоплива Энергетика 10:09
Освобожденные территории смогут посетить только граждане Азербайджана старше 18 лет - советник министра Транспорт 10:00
ЦБ Азербайджана действует взвешенно, чтобы сдержать инфляцию - Газпромбанк Экономика 09:56
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 января Финансы 09:39
Нефть дешевеет на данных о неожиданном росте запасов в США Энергетика 09:31
МИД Казахстана отреагировал на резолюцию Европарламента по ситуации в стране Казахстан 08:51
Япония одобрила применение вакцины Pfizer от COVID-19 для детей с 5 лет Другие страны 08:37
Число подписчиков Netflix к концу года оказалось ниже прогнозов ИКТ 08:18
2022 год можно назвать годом инвестиций в Карабах - Мовлан Пашаев (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 08:00
Пеле выписали из больницы Спорт 07:42
Казахстан обновил антирекород по числу новых случаев заражений коронавирусом Казахстан 07:25
Врачи описали неожиданный симптом рака легких В мире 07:01
Пациенту впервые в истории пересадили две почки свиньи США 06:39
Пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter ИКТ 06:15
Свыше 70 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 05:56
В Великобритании выпустят новую монету в честь Елизаветы II Европа 05:27
Власти США с 22 января потребуют от всех въезжающих в страну иностранцев полной вакцинации США 05:03
«Атлетик» победил «Барселону» в Кубке Испании Спорт 04:34
В Африке испортились 2,8 млн доз вакцин от коронавируса Другие страны 04:12
Медики назвали частую причину проблем с памятью В мире 03:45
Американский регулятор допустил 78% авиапарка США к полетам рядом с вышками 5G США 03:28
Турция и Сальвадор подписали ряд соглашений о сотрудничестве Турция 03:01
Google обжалует решение суда ЕС поддержать штраф ЕК на €2,4 млрд Европа 02:42
Раскрыт загадочный источник материи для роста галактик В мире 02:25
Премьер Франции объявил о введении вакцинных пропусков с 24 января Европа 02:06
"Ливерпуль" и "Челси" сыграют в финале Кубка английской лиги Спорт 01:47
Турция выступает за проведение переговоров с Арменией в Ереване или Анкаре Турция 01:34
Кубок мира по греко-римской борьбе пройдет в Баку (ФОТО) Общество 01:17
ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся коронавирусом за сутки в мире Другие страны 01:02
Нацсовет Австрии проголосовал за обязательную вакцинацию от COVID-19 Европа 00:41
Израиль отменяет карантины в школах, вводит два теста в неделю для учащихся Израиль 00:16
Зияющая пропасть между европейской дипломатией и французским истеблишментом Политика 00:03
Пеле госпитализирован для прохождения химиотерапии Спорт 20 января 23:45
Ученые выяснили, что устойчивые к антибиотикам бактерии убивают 1,2 млн человек в год В мире 20 января 23:31
Джейхун Байрамов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с австрийским министром Политика 20 января 23:14
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК (ФОТО) Политика 20 января 23:08
Представительство ЕС возобновило работу в Кабуле Европа 20 января 23:05
Тегеран предложил своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана Экономика 20 января 22:40
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Израиля Турция 20 января 22:24
Цена газа в Европе поднялась выше $900 за 1 тыс. куб. м Энергетика 20 января 22:11
Apple призвала срочно обновить iPhone ИКТ 20 января 21:52
В Узбекистане разрешили прививать детей в возрасте от 5 лет Узбекистан 20 января 21:34
Все новости