Парижская онлайн газета Lagazetteaz.fr представила обновленный интерфейс (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Парижская онлайн газета Lagazetteaz.fr представила обновленный интерфейс , который отвечает всем современным тенденциям в сфере медиа, а также облегчает читателям доступ к новостям и другим материалам, размещенным на сайте.
При редизайне использовались последние достижения и наработки, применяемые ведущими мировыми СМИ.
Это позволило сделать сайт Lagazetteaz.fr не только более функциональным, но и еще более удобным для читателей, в том числе с точки зрения скорости загрузки и обновления.
Внесенные изменения позволят газете Lagazetteaz.fr в кротчайшие сроки еще более укрепить свою нишу в информационном пространстве Франции.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Центр банковских сертификационных услуг Центробанка Азербайджана получил сертификат соответствия стандарту ISO/IEC 27001:2013
Лента новостей
Центр банковских сертификационных услуг Центробанка Азербайджана получил сертификат соответствия стандарту ISO/IEC 27001:2013
Азербайджанские военнослужащие почтили память шехидов в селе Дашалты - репортаж Trend TV (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане в 2022 г. планируется провести вступительные экзамены в магистратуру вузов в два этапа - ГЭЦ
Строительство нового моста через реку Астарачай будет способствовать росту грузоперевозок - Шахин Мустафаев
Министр культуры вручил Омару Эльдарову и Фархаду Бадалбейли памятные нагрудные знаки "880-летие Низами Гянджеви" (ФОТО)
В Баку в связи с незаконной парковкой составлено более 1 тыс. административных протоколов - Дорожная полиция
Вводимые за нарушение правил парковки и стоянки новые штрафы обсудят на пленарном заседании парламента Азербайджана