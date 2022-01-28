Али Ахмедов примет участие в официальной церемонии открытия Олимпиады в Пекине

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов примет участие в церемонии открытия Зимних олимпийских игр в Пекине 2022, передает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Китая.

Среди гостей, которые примут участие в церемонии открытия будут Президент России Владимир Путин, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Пакистана Имран Хан и другие государственные и правительственные чиновники.

Отметим, что XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.