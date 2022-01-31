Неточность переданных Арменией карт минных полей затягивает восстановительные работы - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - Реконструкция и реабилитация на освобожденных территориях осуществляются с задержками из-за отсутствия точных карт минных полей.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель Государственного комитета Азербайджана по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции «Женщины, мир и безопасность: роль женщин в постконфликтном восстановлении».

Глава госкомитета сообщила, что ведется работа над Национальным планом действий, связанным с ролью женщин на постконфликтном этапе.

"Также ведется работа над рядом важных документов и нормативно-правовых актов", - сказала Мурадова.

Она подчеркнула, что в постконфликтный период необходимо обеспечить эффективную роль женщин в решении проблем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)