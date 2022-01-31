Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Азербайджана и Турции - Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор.

Как сообщили Trend в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, собеседники обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана и Турции.

Кроме того, министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)