БАКУ /Trend/ - Сформирован новый состав Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает во вторник Trend, на заседании парламента 1 февраля обсуждался проект решения Милли Меджлиса о создании Дисциплинарной комиссии.

В ее состав были выдвинуты кандидатуры депутатов Фазаила Ибрагимли, Фазаила Агамалы, Нурлана Гасанова, Афет Гасановой, Малахат Ибрагимгызы, Саттара Мехбалыева, Мадара Мусаева, Хикмета Мамедова, Насиба Махамалиева, Низами Сафарова и Машхура Мамедова.

После обсуждения эти кандидатуры были утверждены.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)