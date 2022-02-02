Национальное агентство по разминированию о взрыве в Евлахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское Национальное агентство по разминированию распространило информацию о взрыве в Евлахе, сообщает в среду Trend.

"Как известно, 1 февраля 2022 года вблизи села Шурабад Евлахского района произошел взрыв боеприпасов. В результате взрыва, произошедшего после прикосновения к неизвестному предмету, погиб местный житель Микаилов Исмаил Видади оглу (1996 года рождения), занимавшийся на территории хозяйственными работами", - говорится в сообщении.

Согласно информации, было установлено, что взрывные устройства, обнаруженные Агентством на территории, относятся к категории боеприпасов кассетного типа.

Национальное агентство по разминированию отмечает, что в период 44-дневной войны ВС Армении неоднократно применяли эти боеприпасы как на поле боя, так и против мирного населения Азербайджана. Применение запрещенного международными конвенциями вооружения подтверждает грубое нарушение Арменией норм международного права. Большое количество взрывчатых веществ подобного типа было обнаружено и обезврежено в ходе операций по разминированию на освобожденных территориях. В районах, пострадавших от войны, Агентством регулярно проводятся мероприятия по повышению осведомленности об опасности мин. С этой целью среди сельских жителей проводится просветительская работа.

Агенство по разминированию еще раз обратилось к гражданам с призывом не прикасаться к неизвестным предметам, не посещать территории, поездки на которые могут представлять опасность в контексте минной угрозы. При обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить в службы "102" и "112".

(Перевод: Нубар Кулузаде)