Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана - Петер Сиярто

БАКУ /Trend/ - Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, признанную на международном уровне.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто в ходе восьмого заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии в Баку.

Он отметил, что отношения Венгрии и Азербайджана постоянно развиваются, укрепляются двусторонние торговые связи.

«В Азербайджане работает много венгерских компаний. Существует большой потенциал для развития отношений между двумя странами», - сказал Сиярто.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)