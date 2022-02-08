МИД Азербайджана обратился к международному сообществу

БАКУ /Trend/ - Призываем международное сообщество потребовать от Армении выполнения своих обязательств по вопросу предоставления информации о пропавших без вести во время первой армяно-азербайджанской войны гражданах Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном во вторник, сообщает Trend.

Руководствуясь принципом гуманизма, Азербайджан 7 февраля 2022 года вернул Армении восемь военнослужащих армянского происхождения. В ответ на этот гуманитарный шаг армянская сторона должна предоставить азербайджанской стороне информацию о военных и гражданских лицах Азербайджана, погибших в ходе первой армяно-азербайджанской войны, и предполагаемых местах их захоронений, говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что заявление пресс-секретаря армянского МИД о том, что Армения не брала на себя обязательство предоставить азербайджанской стороне информацию о военных и гражданских лицах Азербайджана, погибших в ходе первой армяно-азербайджанской войны, и предполагаемых местах их захоронений, следует рассматривать как наглядный пример неуважения к международному гуманитарному праву и принципу гуманизма.

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