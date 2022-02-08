Франция предложила сотрудничество с ANAMA в области разминирования - посольство

БАКУ /Trend/ - Освобождение Азербайджаном 7 февраля восьми армянских солдат и их отправка в Ереван на самолете французского правительства является хорошей новостью в контексте сегодняшней напряженной ситуации с безопасностью в Европе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в размещенном во вторник на официальном сайте посольства Франции в Азербайджане заявлении. Подчеркивается, что именно таким жестом доброй воли с обеих сторон можно будет двигаться к миру между Азербайджаном и Арменией.

"Этот освобождение представляет собой результат диалога, дипломатии и усилий по снижению напряженности, инициированных Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном при поддержке президента Французской Республики Эммануэля Макрона и президента Европейского совета Шарля Мишеля. В частности, это происходит после онлайн-встречи четырех лидеров 4 февраля.

Франция высоко ценит этот жест Азербайджана.

Это освобождение было уместным и необходимым, поскольку переход от войны к «постконфликтному периоду» и от «постконфликтного периода» к «мирным переговорам» потребуют твердой политической воли и действий по снижению напряженности на границе, делимитации и демаркации последней, открытию линий связи между Азербайджаном и Арменией.

Переход к мирному процессу инициирует и другие подвижки в гуманитарной области. Действительно, необходимо восстановить доверие среди населения после десятилетий конфликта и облегчить страдания семей, в частности, предоставить задержанным возможность воссоединиться со своими близкими, идентифицировать останки без вести пропавших, оказать помощь жертвам мин и обеспечить очистку территорий от мин.

Именно по этой причине Франция в 2022 году, как и в прошлом году, продолжит работу со сторонами, и в частности, с Азербайджаном, по содействию в выявлении пропавших без вести с помощью Международного комитета Красного Креста.

Именно по этой причине Франция предложила ANAMA (Агентство Азербайджана по разминированию - ред.) сотрудничество в сфере разминирования и помощи пострадавшим от мин.

Европейский Союз, возникший в качестве мирного проекта, имеющий большой и значительный опыт в управлении границами и региональном развитии, также готов поддержать Азербайджан и Армению.

Пора положить конец националистической риторике и историческим спорам. Необходимо будет привлечь всех людей доброй воли, как молодых, так и старых, чтобы решительно встать на путь мира между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.