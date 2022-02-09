Молдова заинтересована в организации взаимных визитов и мероприятий с участием предпринимателей Азербайджана - глава МИД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску провел встречу в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Как сообщили Trend в агентстве, в ходе встречи министр подчеркнул развитие отношений между двумя странами, возможности дальнейшего расширения сотрудничества в сфере предпринимательства. Он отметил, что с этой целью Молдова заинтересована в организации взаимных визитов и мероприятий с участием предпринимателей. Расширение связей между агентством и соответствующим органом Молдовы также может внести вклад в развитие сотрудничества между бизнес-сообществом двух стран.

Председатель правления агентства Орхан Мамедов проинформировал об инвестиционном потенциале Азербайджана, благоприятной бизнес-среде, государственной поддержке, оказываемой предпринимателям, в том числе предоставляемых агентством услугах, поделился мнением о возможностях сотрудничества в сфере предпринимательства.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между предпринимателями двух стран, возможностях организации мероприятия с участием предпринимателей в рамках очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Молдовой. Попеску пригласил делегацию агентства и азербайджанских бизнесменов посетить Молдову.

Также в рамках встречи состоялась презентация бизнес- и инвестиционных возможностей Азербайджана.