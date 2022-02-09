Азербайджан является надежным поставщиком энергии - посол США

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял посла США в стране Эрла Литценбергера.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство энергетики, состоялись обсуждения в связи с двусторонними связями стран в энергетической сфере, VIII заседанием министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора", перспективами расширения коридора.

Шахбазов отметил, что VIII заседание министров прошло плодотворно и внесет вклад в контексте дальнейшего развития "Южного газового коридора".

В ходе встречи посол США отметил, что природный газ будет играть важную роль в энергетическом переходе и поэтому важно поощрять инвестиции в проекты по природному газу. Он подчеркнул, что Азербайджан является надежным поставщиком энергии.

Также состоялся обмен мнениями по проектам возобновляемой энергии. Были обсуждены вопросы экспорта "зеленой энергии" и возможности производства водорода в будущем, а также сотрудничество с международными компаниями.

(Перевод: Нубар Кулузаде)