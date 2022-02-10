Развитие отношений с соседними странами является приоритетом внешней политики Ирана – посол
БАКУ /Trend/ - Развитие отношений с соседними странами является приоритетом внешней политики Ирана, в особенности при новом правительстве.
Как сообщает Trend, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы исламской революции в Иране и 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном.
По словам Мусави, президент Ирана посетил три страны. Самым важным стал визит в Туркменистан. В ходе визита состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана, на котором были подчеркнуты искренние двусторонние отношения.
«Эта встреча считается поворотным моментом в отношениях между двумя странами», - сказал посол.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева)
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