Развитие отношений с соседними странами является приоритетом внешней политики Ирана – посол

БАКУ /Trend/ - Развитие отношений с соседними странами является приоритетом внешней политики Ирана, в особенности при новом правительстве.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы исламской революции в Иране и 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

По словам Мусави, президент Ирана посетил три страны. Самым важным стал визит в Туркменистан. В ходе визита состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана, на котором были подчеркнуты искренние двусторонние отношения.

«Эта встреча считается поворотным моментом в отношениях между двумя странами», - сказал посол.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева)