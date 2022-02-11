Президент Турции утвердил Шушинскую декларацию

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Шушинскую декларацию, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на агентство Anadolu.

Сообщается, что Эрдоган в ходе встречи с делегацией Совета старейшин Организации тюркских государств, подписал соответствующее решение об опубликовании Шушинской декларации в "Resmi Gazete" и ее вступлении в силу.

Напомним, что подписанная 15 июня прошлого года Шушинская декларация была утверждена парламентами обеих стран.

(Перевод: Нубар Кулузаде)