В Агджабеди будут выращивать кукурузу для производства попкорна

БАКУ /Trend/ - 13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район.

Глава государства и Первая леди ознакомились с условиями, созданными в «Агджабединском зерновом агропарке».

Было отмечено, что в 2022 году в агропарке планируется засеять 100 га под кукурузу для производства попкорна.

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