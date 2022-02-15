Милли Меджлис утвердил новое соглашение с Испанией

БАКУ /Trend/ - Утверждено новое соглашение между Азербайджаном и Испанией

Как сообщает Trend, на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) во вторник обсуждался законопроект "Об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Испании об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации".

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)