Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с 30-летием трагедии в Гарадаглы

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международным организациям в связи с 30-летием трагедии в Гарадаглы.

Как сообщили Trend в аппарате омбудсмена, в обращении говорится, что прошло 30 лет со дня геноцида в Гарадаглы, совершенного Арменией против мирного азербайджанского населения.

«17 февраля 1992 года вооруженные силы Армении совершили геноцид против мирного населения села Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана. В результате этого кровавого преступления село Гарадаглы было оккупировано и сожжено, 118 его мирных жителей были взяты в заложники, а 68 из них - жестоко убиты.

Международные организации должны дать правовую оценку политике агрессии и этнической чистки Армении в отношении азербайджанцев, геноциду в Гарадаглы. А совершившие это преступление против мира и человечности должны быть привлечены к международной юридической ответственности», - говорится в обращении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)