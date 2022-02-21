ЕС рассмотрит возможность увеличения помощи Азербайджану в процессе разминирования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщили Trend в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, в ходе встречи Байрамов проинформировал Клаара о текущей ситуации в регионе, в том числе работе, проделанной Азербайджаном по реализации трехсторонних заявлений.

Министр отметил активную роль ЕС в поддержке миротворческих усилий в регионе, в частности, встреч, проводимых на высоком уровне по инициативе главы Совета ЕС.

Говоря о договоренностях, достигнутых на этих встречах, Байрамов подчеркнул важность выполнения данных Арменией обещаний, в том числе по предоставлению этой страной информации о судьбах четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.

Глава ведомства отметил, что Азербайджан высоко ценит поддержку ЕС в процессе разминирования и других восстановительных работ на освобожденных территориях.

В свою очередь, Тойво Клаар подчеркнул, что ЕС готов поддержать процесс по достижению мира, безопасности и прогресса в регионе.

Спецпредставитель ЕС также сообщил, что запланирована его встреча в Агентстве Азербайджана по разминированию.

По его словам, будут рассмотрены возможности увеличения помощи Азербайджану в процессе разминирования.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)