Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - 23 февраля в 03:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района без какой-либо на то причины подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в результате ответных действий подразделений азербайджанской армии противник был подавлен.