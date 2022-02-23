В Ходжавенде найдены останки еще одного армянского военнослужащего

БАКУ /Trend/ - Сегодня были обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего.

Об этом сообщил в среду Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.

По его словам, останки армянского военнослужащего были обнаружены сегодня во время поисковых работ в Ходжавенде. Они были переданы Армении.