Президент Ильхам Алиев: В стадии проработки находится серия документов, которые будут подкреплять Декларацию между Россией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В стадии проработки находится серия документов, которые будут подкреплять Декларацию между Россией и Азербайджаном конкретными соглашениями по различным направлениям.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации.

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