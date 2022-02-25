Сегодня Милли Меджлис примет заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - 25 февраля состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Проект решения о заявлении Милли Меджлиса в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинского геноцида.

2. Проект решения Милли Меджлиса об избрании члена парламентского комитета по культуре.

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О Вооруженных силах Азербайджана" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон "О газоснабжении" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Конституционный закон "О нормативно-правовых актах" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "О медицинском страховании" (второе чтение).

9. Законопроект "О частичном изменении административно-территориального деления города Гянджа" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджане", являющийся приложением к закону "О территориях и землях муниципалитетов" (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана (второе чтение).

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)