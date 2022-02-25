В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания

БАКУ /Trend/ - 25 февраля Милли Меджлис (парламент) примет заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает в пятницу Trend, в начале сегодняшнего заседания парламента депутаты почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что Ходжалинский геноцид является очередной кровавой страницей в политике угнетения и этнических чисток, проводимой против азербайджанского народа на протяжении последних 200 лет.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)