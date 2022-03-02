ООН и Азербайджан планируют провести диалог на высоком уровне
БАКУ /Trend/ - В рамках мероприятий, посвященных 30-летию установления отношений между ООН и Азербайджаном, планируется проведение диалога на высоком уровне.
Как передает Trend, об этом сказала в среду журналистам резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на открытии фотовыставки, посвященной 30-летию установления отношений между Азербайджаном и ООН.
По ее словам, в рамках диалога, запланированного на 18 марта, будет обсуждено сотрудничество в постконфликтный период и после пандемии COVID-19.
Также предусматривается организовать весной благотворительную ярмарку и другие мероприятия, сказала Андреева.
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