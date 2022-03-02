На сегодня Украину покинули около 4 тыс. азербайджанцев – МИД

БАКУ /Trend/ - Эвакуация азербайджанцев из Украины находится в центре внимания.

Как сообщает Trend, об этом сказала в среду на пресс-конференции официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, из-за того, что воздушное пространство Украины закрыто, граждане Азербайджана могут пересечь только сухопутную границу с Польшей, Молдовой и Словакией.

«На сегодня границу в этих направлениях пересекли около четырех тысяч азербайджанцев», - сказала Абдуллаева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)