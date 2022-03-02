Посольство Азербайджана обратилось к соотечественникам, желающим эвакуироваться из Польши после пересечения украинско-польской границы

БАКУ /Trend/ - Граждан Азербайджана просят воспользоваться после пересечения украинско-польской границы эвакуационными автобусами, которые направляются к пунктам приема, находящимся в различных городах страны.

В связи с этим Trend в среду в посольстве Азербайджана в Польше сообщили, что сразу после размещения в этих пунктах приема наши граждане должны направить на WhatsApp "горячей линии" посольства Азербайджана в Польше 0048576900183 или на почту [email protected] следующую информацию:

1) Копию паспорта (в случае его отсутствия, любого документа, удостоверяющего личность) (фото);

2) Адрес места нахождения на текущий момент;

3) Номер телефона (и номер WhatsApp, если есть);

4) Адрес и номер телефона близкого родственника в Азербайджане.

На основании этой информации наши граждане будут занесены в списки и для них будут организованы эвакуационные рейсы из Польши в Азербайджан. Из соображений безопасности в эвакуационный самолет допускаются лишь те лица, чьи имена значатся в списке посольства. При эвакуации преимущество отдается женщинам, родителям с детьми, пожилым людям и студентам.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева)