Пашинян, пользуясь сложной ситуацией в России, прибегает к Западу – Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию ​​воспринимается неоднозначно как в политических кругах, так и в армянском обществе. Этот визит — еще одно свидетельство политического лицемерия Пашиняна. Вновь ведя двойную игру, он хочет заработать себе очки. Этот шаг Пашиняна можно расценивать как новое предательство по отношению к России.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

Он отметил, что в то время как Россия проводит военные операции в Украине, Армения преследует свои интересы: «В настоящее время Россия столкнулась со сложной ситуацией, исход военных операций в Украине находится под вопросом. С другой стороны, Россия находится под жесткими санкциями со стороны всего мира, перед угрозой экономического кризиса. Премьер-министр Армении, воспользовавшись этой ситуацией, обращается к Европе, в частности к Франции, чтобы получить политические дивиденды. Эти его действия являются неприкрытым предательством России».

По словам Керимли, подобные лицемерные шаги Пашиняна не являются чем-то новым. На протяжении всей своей политической деятельности, во время и после второй Карабахской войны Пашинян занимал предательскую позицию по отношению к России.

"Как только представился подходящий момент, он, прибегнув к Западу, нанес удар в спину России. Это не иначе как политическое лицемерие", - сказал Керимли.

Он отметил, что подобные политические манеры Пашиняна уже ни для кого не являются секретом.

"Об этом уже знает весь мир, в том числе хорошо знают и в России. Неизбежная реальность в том, что с подобной ​​предательской и лицемерной политикой добиться какого-либо успеха невозможно", - сказал Керимли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)