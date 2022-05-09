Президент Ильхам Алиев почтил память сынов Азербайджана, погибших за Победу над фашизмом (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 9 мая исполняется 77 лет исторической Победы над фашизмом.

Как сообщает Trend, по этому случаю Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев посетил могилу дважды Героя Советского Союза, генерала-майора танковых войск Ази Асланова, возложил цветы, почтил память всех сынов Азербайджана, погибших в войне.

Отметим, что азербайджанский народ внес важный вклад в достижение исторической Победы над фашизмом. На фронт были отправлены 600 тысяч сыновей и дочерей Азербайджана. Свыше 300 тысяч из них героически погибли в боях. За отвагу, проявленную на войне, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, сотни наших соотечественников сражались в составе партизанских отрядов. Решающую роль в достижении этой Победы сыграла азербайджанская нефть. Азербайджан был основным поставщиком горюче-смазочных материалов для советской армии. 90 процентов моторных масел, 80 процентов бензина, 70 процентов нефти обеспечивалось Азербайджаном.

Азербайджан всегда свято чтил светлую память своих сынов, прошедших славный боевой путь. Во все периоды пребывания у власти общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев проявлял особое внимание и заботу о ветеранах войны, называл их «золотым фондом нашего народа». Президент Ильхам Алиев также всегда держит в центре внимания решение социальных проблем ветеранов, в канун 9 Мая - Дня Победы им оказывается материальная помощь.

Азербайджанский народ уже второй год отмечает победу над фашизмом в войне в 1941-1945 годов с двойной гордостью и радостью в связи с Великой Победой, достигнутой в результате 44-дневной Отечественной войны. Справедливость, за которую 30 лет боролся наш народ, наконец, восторжествовала, и под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

Светлая память о всех наших сыновьях и дочерях, погибших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и в войне 1941-1945 годов, будет вечно жить в сердце азербайджанского народа.