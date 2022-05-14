Дезинформация против Азербайджана и Турции продолжается и сегодня - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Кампании дезинформации и сфальсифицированных новостей против Азербайджана и Турции продолжаются и сегодня.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на 4-м заседании министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств в Стамбуле.

По его словам, группа, созданная в рамках Организации для более скоординированной совместной работы в сфере медиа, внесет вклад в усовершенствование совместной деятельности между странами-участницами.

"В частности, решениями, принятыми нашими лидерами на VII Бакинском саммите в 2019 году, сотрудничество в таких сферах, как медиа, телевидение, было поставлено в качестве цели", - сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента отметил, что на сегодняшнем заседании были обсуждены очень важные вопросы. Поблагодарив Турцию за успешное председательство в Организации тюркских государств, он, напомнив о состоявшемся в прошлом году медиа-форуме, отметил, что эта встреча была плодотворной не только с точки зрения встречи руководящих лиц в сфере СМИ, но и с точки зрения сотрудничества между структурами.

"Цели, поставленные нашими лидерами, вносят вклад не только в сотрудничество, но и в духовное сближение наших народов", - сказал он.

Помощник Президента также сказал, что кампании дезинформации и сфальсифицированных новостей против наших стран продолжаются и сегодня. С первых дней независимости Азербайджана страна подвергалась подобным нападкам, и в частности, со всеми элементами гибридной, психологической войны пришлось столкнуться в период 44-дневной Карабахской войны, отметил он.

Хикмет Гаджиев добавил, что благодаря совместной деятельности, усилиям азербайджанских и турецких медиа, до мира была донесена информация об истине и справедливости.

(Перевод: Нубар Кулузаде)