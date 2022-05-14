Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - 14 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министры с удовлетворением отметили высокий уровень развития двусторонних отношений стран.

Состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Были высоко оценены деятельность иранско-азербайджанской Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах и реализация достигнутых в этих рамках договоренностей.

Стороны отметили также, что взаимные визиты придают положительный стимул развитию отношений. Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением принял приглашение своего коллеги посетить Иран, отметив, что визит состоится в ближайшее время.

Стороны также обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)