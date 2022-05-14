Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 14 мая в Турции состоялась церемония открытия аэропорта Ризе-Артвин.

Как сообщает Trend, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Первыми в новом аэропорту посадку совершили самолеты, на борту которых находились Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Самолеты глав государств двух стран прошли под гигантской водной аркой.

В аэропорту Ризе-Артвин в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Глава нашего государства поприветствовал почетный караул.

Затем президенты братских стран пришли на место проведения церемонии открытия.

Главы государств выступили на церемонии открытия.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану были преподнесены памятные подарки.

Затем было сделано совместное фото.

Далее была разрезана лента, символизирующая открытие аэропорта Ризе-Артвин.

Аэропорт Ризе-Артвин, фундамент которого был заложен 3 апреля 2017 года с участием Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, является вторым в Турции после Орду–Гиресун и пятым в мире аэропортом, построенным на осушенном от моря участке.

Этот аэропорт, расположенный в 34 километрах от города Ризе и 125 километрах от Артвина, является 58-м в Турции. Для строительства данного аэропорта морской участок был засыпан 100 миллионами тонн камня и осушен, проведены укрепительные работы. Аэропорт Ризе-Артвин будет обслуживать ежегодно около 3 миллиона пассажиров.

Новый аэропорт, способный принимать большие самолеты современного типа, полностью отвечает современным стандартам. Протяженность взлетно-посадочной полосы нового аэропорта, построенной параллельно морю, составляет 3045 метров.

Аэропорт Ризе-Артвин общей площадью 3 миллиона квадратных метров внесет большой вклад в экономику Турции, в том числе реализацию новых проектов в области туризма.

Одним из примечательных моментов является то, что аэропорт построен на осушенном от моря участке. Как известно, регион Ризе-Артвин отличается самым сложным географическим рельефом на территории Анатолии. Согласно реализуемой в Турции стратегии развития регионов и более эффективного использования имеющегося потенциала, одним из важных направлений является строительство новых воздушных и морских портов, а также железных дорог и автомагистралей, возведение мостов, прокладка тоннелей. Проекты, реализованные в рамках этой стратегии, привели к существенному прогрессу во всех видах перевозок.

Напомним, что в 37 из функционирующих в настоящее время в Турции 58 аэропортов осуществляются международные полеты. Включение в это число аэропорта Ризе-Артвин открывает широкие возможности для воздушных и морских перевозок в причерноморские страны и туризма.

Въездная арка аэропорта в виде чайного листа и диспетчерская вышка в форме чайного стакана построены в архитектурном стиле, характерном для региона. В основном здании аэропорта также созданы музей Чайкур, где будет популяризироваться турецкий чай, и небольшая чайная фабрика.

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