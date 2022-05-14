На церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин Президенту Ильхаму Алиеву был преподнесен памятный подарок

БАКУ /Trend/ - 14 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в братскую страну с рабочим визитом.

Как сообщает Trend, главы государств приняли участие в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану были преподнесены памятные подарки.

Затем было сделано совместное фото.

Далее была разрезана лента, символизирующая открытие аэропорта Ризе-Артвин.