Изменен состав Наблюдательного совета ЗАО ”Бакинский метрополитен"

БАКУ /Trend/ - 16 мая Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение номер 2553 от 30 марта 2021 года Президента Азербайджана "Об утверждении состава Наблюдательного совета закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен".

Согласно документу, в части первой распоряжение номер 2553 от 30 марта 2021 года Президента Азербайджана "Об утверждении состава Наблюдательного совета закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен" после слов "министр экономики" добавляется слово "первый", слова "заместитель начальника службы" заменяются словами "начальник службы", слова "транспорт, связь и высокие технологии" заменяются словами "цифровое развитие и транспорт", слова "Заур Гурбанов - заместитель генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга" заменяются словами "Гюнель Джавадова – заведующая департаментом правового обеспечения и координации с государственными структурами Азербайджанского инвестиционного холдинга".