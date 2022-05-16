Председательство в ПА ОЭС перейдет к Азербайджану

БАКУ /Trend/ - После третьей Общей конференции Парламентской Ассамблеи (ПА) Организации экономического сотрудничества (ОЭС) председательство в организации перейдет к Азербайджану.

Как сообщает Trend, об этом было сказано на состоявшейся 16 мая встрече председателя Милли Меджлиса (парламент) Сахибы Гафаровой с находящимся с визитом в Азербайджаном генеральным секретарем ПА ОЭС Тахиром Гусейном.

Гафарова отметила, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с организацией и заинтересован в усилении деятельности ОЭС и расширении двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами-членами организации. Спикер напомнила, что Азербайджан ратифицировал в 2021 году Устав ОЭС. Она подчеркнула, что Азербайджан в период председательства в организации предпримет соответствующие шаги по усилению деятельности ОЭС.

Генсек ПА ОЭС Тахир Гусейн высоко оценил работу, проделанную Милли Меджлисом в связи с проведением конференции. Он также выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и возглавляемой им организацией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)