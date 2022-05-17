Ведется подготовка ко второму заседанию формата «3+3» - замглавы МИД РФ

БАКУ/Trend/ - Ведется подготовка ко второму заседанию формата «3+3». Как сообщает Trend, об этом в интервью ТАСС сказал замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Учрежденная в декабре 2021 года консультативная региональная платформа «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция) — востребованный и перспективный механизм. В наших планах — активно его использовать для развития взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей. Логика такого сотрудничества предполагает коллективное рассмотрение вопросов, которые представляют общий интерес, не обостряют политические противоречия и способствуют повышению взаимного доверия. Мы говорим прежде всего о поиске ответов на региональные вызовы и решении возникающих проблем самими регионалами», - сказал он.

Руденко отметил, что вовлечение в этот процесс всех стран региона создает благоприятные условия для налаживания диалога, например, между Ереваном и Баку, Ереваном и Анкарой через реализацию взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры.

«Дополнительные возможности для сотрудничества между странами Южного Кавказа и их соседями связаны с раскрытием транзитного потенциала региона, взаимодействием в борьбе с новыми вызовами и угрозами. На данном этапе ведется подготовка ко второму заседанию формата. Рассчитываем провести его до конца первого полугодия. Что касается разблокирования транспортных и экономических связей, то этим занимается профильная трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. На этом направлении проделана большая работа. Ведем дело к скорейшему принятию конкретного решения, которое позволит приступить к реализации конкретных проектов в регионе», - добавил замглавы МИД России.