Спикер парламента Азербайджана встретилась с председателем Палаты представителей парламента Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 17 мая встретилась с председателем Палаты представителей Высшего Собрания Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода, прибывшим в Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.

Гафарова высоко оценила визит председателя Палаты представителей Высшего Собрания Таджикистана для участия в третьей Общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Она отметила, что схожесть культурных устоев азербайджанского и таджикского народов является надёжным залогом развития их взаимоотношений, подчеркнув древнюю историю азербайджано-таджикской дружбы. Председатель Милли Меджлиса также сказала, что Азербайджан нацелен на дальнейшее развитие связей с Таджикистаном в различных сферах. Визиты на высоком уровне с обеих сторон и подписанные двусторонние документы упрочивают фундамент для дальнейшего развития отношений между двумя государствами, добавила Гафарова.

По ее словам, сегодня имеются прекрасные возможности для ещё большего расширения взаимодействия в экономической и культурной областях между двумя странами.

Председатель Палаты представителей Высшего Собрания Махмадтоир Зокирзода поблагодарил за приглашение к участию в третьей Общей конференции ПА ОЭС, оказанное гостеприимство и отметил организацию на высоком уровне мероприятия.

По его словам, Таджикистан нацелен на расширение не только политических, но и экономических, культурных связей с Азербайджаном, и активизация взаимосвязей в межпарламентском измерении может послужить достижению этой цели.

Стороны обсудили такие темы, как нынешнее состояние и перспективы расширения межпарламентских связей и другие вопросы, представляющие интерес.