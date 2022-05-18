В Баку состоялась официальная церемония встречи Президента Литвы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 мая состоялась церемония официальной встречи Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Литовской Республики был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Литовской Республики Гитанаса Науседу.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Литовской Республики.

Президент Гитанас Науседа поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и Президент Гитанас Науседа обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Литовской Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Литвы, а литовская делегация - Президенту Азербайджана.

Главы государств сфотографировались для официального фото.