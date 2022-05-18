Премьер-министр Азербайджана встретился с Президентом Литвы

БАКУ /Trend/ - 18 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабмина, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-литовских отношений в различных направлениях.

Была подчеркнута важность азербайджано-литовского бизнес-форума, прошедшего в Баку с участием глав государств двух стран.

На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной, туристической и других сферах между Азербайджаном и Литвой.

(Перевод: Фидан Мустафаева)