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Премьер-министр Азербайджана встретился с Президентом Литвы

Политика Материалы 18 мая 2022 17:49
Премьер-министр Азербайджана встретился с Президентом Литвы

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БАКУ /Trend/ - 18 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабмина, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-литовских отношений в различных направлениях.

Была подчеркнута важность азербайджано-литовского бизнес-форума, прошедшего в Баку с участием глав государств двух стран.

На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной, туристической и других сферах между Азербайджаном и Литвой.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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