Вице-премьер Азербайджана встретился с главой МИД Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджана, сопредседатель Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, передает Trend со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в Иране.

Стороны, выразив удовлетворение высоким уровнем развития двусторонних отношений и увеличением товарооборота между двумя странами, подчеркнули важность скорейшего начала реализации договоренностей, достигнутых между Азербайджаном и Ираном на 15-м заседании Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам, а также меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки двустороннего сотрудничества. Стороны высоко оценили экономическое, торговое, транспортное, гуманитарное и другое сотрудничество между двумя странами, а также состоявшиеся взаимные визиты на высоком уровне.

Также стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества, представляющие взаимный интерес.