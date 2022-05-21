Недавнее заявление посла США в Армении провоцирует рост напряженности на Южном Кавказе - американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Недавнее заявление посла США в Армении Линн Трейси провоцирует рост напряженности на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend американский эксперт Питер Тейс.

Ранее в интервью "Арменпресс" посол Линн Трейси сказала, что США признают право населения т.н. "Нагорного Карабаха" определять свое будущее, добавив, что для мирного, демократического и благополучного будущего региона Южного Кавказа ключевым является переговорное, всеобъемлющее и стабильное урегулирование всех неурегулированных вопросов.

По словам американского эксперта, нет ни одного посла США за рубежом, который мог бы нанести больший ущерб, чем посол США в Ереване своим недавним заявлением.

"Посол США в Армении Линн Трейси нарушает дипломатический протокол, четко установленный Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Ее недавнее интервью "Арменпресс" еще раз свидетельствует о поверхностных знаниях посла о текущей общественно-политической ситуации на Кавказе и провоцирует рост напряженности на Южном Кавказе", - сказал Тейс.

Он подчеркнул, что Трейси постоянно использует оскорбительную риторику в отношении Азербайджана.

«Это резкое заявление, сделанное Трейси, является законным источником негодования. Такое заявление на фоне существующей административно-политической карты Азербайджана является грубым нарушением принципов международного права и серьезным основанием для освобождения посла Трейси от ее обязанностей. Посол Трейси неоднократно действовала против национальной безопасности Азербайджана и наносила ущерб всегда хрупкому мирному диалогу между сторонами на Южном Кавказе», - сказал Тейс.

По словам американского эксперта, концептуально говоря, посол Трейси отказывается признать сегодняшнюю реальность на Южном Кавказе, и это непоправимая ошибка с ее стороны.