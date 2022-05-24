Встреча Президента Азербайджана с президентом Совета ЕС и премьер-министром Армении – обнадеживающий шаг на пути к миру

БАКУ /Trend/ - 22 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

По итогам встречи была достигнута договоренность, что первое заседание пограничных комиссий по вопросам границы состоится в ближайшие дни на межгосударственной границе. На этом заседании будут затронуты все вопросы, связанные с делимитацией границы и тем, как наилучшим образом обеспечить стабильную ситуацию. Также были достигнуты договоренности о транзитах между западной частью Азербайджана и Нахчываном и через территорию Азербайджана между различными частями Армении, а также принципах, которые будут регулировать международные транспортные перевозки посредством коммуникационной инфраструктуры обеих стран. Стороны также пришли к договоренности продолжить обсуждения относительно будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном. В ближайшие недели делегации, возглавляемые министрами иностранных дел, продолжат данный процесс.

Комментируя данные соглашения для Trend, старший аналитик по вопросам политики Центра европейской политики Аманда Пол сказала, что результаты встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном стали очередным положительным шагом на пути к будущему мирному договору.

"Я думаю, что встреча была очень обнадеживающей, и что заявление Шарля Мишеля для прессы было самым содержательным из всех трех, сделанных им после аналогичных встреч лидеров", - сказала Пол.

По ее словам, именно эта встреча дает возможность наблюдать прогресс, которого удалось достичь в продолжающемся между Азербайджаном и Арменией мирном процессе.

"Это была третья подобная встреча Президента Алиева, премьер-министра Пашиняна и президента Совета ЕС Мишеля. Мы видим прогресс. Обсуждения стали более существенными, стороны берут на себя все более серьезные обязательства по продвижению мира", - сказала аналитик.

Например, отметила она, одним из таких обязательств стала договорённость о сроках первого совместного заседания пограничных комиссий, а также по продвижению обсуждения будущего мирного договора.

"ЕС сейчас играет центральную роль в послевоенный период с точки зрения достижения мирного соглашения, шагов к примирению и долгосрочному устойчивому миру", - подытожила Пол.

В свою очередь, израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель отметил, что локомотивом, движущей силой этих переговоров является Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Президент Азербайджана показал всему миру, что является истинным миротворцем. Он говорил о том, что нужно в ближайшее время подписать мирный договор и делал для этого все возможное и невозможное. Не секрет, что Президент Азербайджана дал все необходимые директивы МИД страны, всем своим помощникам, всем чиновникам для того, чтобы все необходимые документы для подписания мирного договора были подготовлены", - сказал он.

Финкель подчеркнул, что в Армении при этом совершенно противоположные настроения.

"Мы видим, что армянское общество и оппозиция, которая собрала многотысячные митинги в Ереване, всячески пытаются сорвать подписание этого мирного договора. Мы видим, насколько инициативы Президента Ильхама Алиева опережают свое время и видение соседей. В Армении не понимают, что у них нет другого выбора, и что мирный договор - это то единственное, что может вывести Армению из того страшного экономического, политического и демографического кризиса, в котором она сейчас находится", - сказал он.

По мнению эксперта, армянская сторона, проиграв на поле боя, может проиграть по собственной вине и на поле дипломатических переговоров.