Стратегическое экономическое партнерство между Азербайджаном и Италией основывается в первую очередь на энергетическом секторе - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Официальный визит министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Азербайджан 2 апреля текущего года придал положительный импульс дальнейшему укреплению нашего партнерства. Отношения между Азербайджаном и Италией, основанные на древней истории и традиционных дружеских связях, за последние 30 лет получили большое развитие, сейчас между нашими странами существуют стратегическое партнерство, связи на высоком уровне в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью Agenzia Nova в рамках состоявшейся на прошлой неделе в Италии сессии Комитета министров Совета Европы.

"В ходе визита министра иностранных дел Италии впервые в истории отношений наших стран состоялась встреча в рамках Стратегического диалога между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой. Налаживание стратегического диалога между двумя странами отражено в «Совместной декларации об укреплении многопланового стратегического партнерства», подписанной премьер-министрами двух стран в ходе государственного визита Президента Азербайджана в Италию в феврале 2020 года. Первая встреча в рамках стратегического диалога в Баку предоставила нам прекрасную возможность для проведения всесторонних дискуссий по дальнейшему укреплению двусторонних отношений. В настоящее время между нашими странами существует политический диалог на высоком уровне, а также вызывает удовлетворение наше взаимовыгодное сотрудничество в экономической, энергетической, гуманитарной, в том числе культурно-образовательной сферах. В рамках визита моего коллеги состоялась церемония закладки фундамента Университета Азербайджан-Италия. Происходит интенсивный обмен в сфере культуры. Правительство Азербайджана оказало поддержку реализации ряда проектов по восстановлению материального и культурного наследия Италии. В ближайшее время планируется создание Азербайджанского культурного центра при посольстве нашей страны в Италии. Мы показали, что помогаем друг другу и в трудные времена, во время пандемии азербайджано-итальянская дружба и партнерство укрепились, стороны помогали друг другу. Все это дает основания для очень позитивных мыслей о будущем развитии отношений между нашими странами. Мы верим, что наши двусторонние стратегические отношения будут еще больше укрепляться и расширяться", - сказал Байрамов.

Министр подчеркнул, что стратегическое экономическое партнерство между Азербайджаном и Италией основывается в первую очередь на энергетическом секторе, и Азербайджан является одним из основных поставщиков в Италию сырой нефти, а с прошлого года и природного газа. "Южный газовый коридор" и являющийся его частью проект TAP являются важным фактором в укреплении энергетической безопасности Италии, а также в поддержании стабильных цен на итальянском газовом рынке. До мая этого года по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Европу было транспортировано более 12 миллиардов кубометров природного газа, в том числе более 10 миллиардов кубометров в Италию. В 2022 году из Азербайджана в Италию планируется поставить 9,5 миллиарда кубометров природного газа. TAP в настоящее время обеспечивает около 10% потребностей Италии в газе. При полном расширении газопровода и удвоении его пропускной способности до 20 миллиардов кубометров TAP сможет удовлетворить 20-25% потребности Италии в газе.

"В целом Евросоюз и некоторые его государства-участники проявляли заинтересованность в увеличении поставок энергоресурсов из Азербайджана еще до событий в Украине. От некоторых стран были получены соответствующие запросы относительно расширения "Южного газового коридора" до Западных Балкан, чтобы способствовать замене угля в их энергопотреблении газом и внести вклад в энергопереход. Все это благодаря тому, что Азербайджан на протяжении многих лет зарекомендовал себя как надежный партнер, способствуя энергетической безопасности Европы и диверсификации источников и маршрутов поставок. Безусловно, транспортировка азербайджанского газа на более широкое европейское пространство означает привлечение дополнительных инвестиций, и мы надеемся на поддержку Европейского союза и его государств-участников в этом вопросе. Азербайджан, имеющий опыт в сфере экспорта электроэнергии, также имеет потенциал для поставок электроэнергии в Евросоюз. В настоящее время Азербайджан рассматривает возможность сотрудничества с Европейским союзом, помимо традиционных энергоресурсов, в сфере водородной и возобновляемой энергетики. Основная цель – увеличить долю возобновляемой энергии в общем энергобалансе страны до 30% к 2030 году. Предпринимаются конкретные шаги по развитию ветроэнергетики на море и созданию «Зоны зеленой энергии» на освобожденных территориях нашей страны. Таким образом, Азербайджан может расширить свою роль поставщика нефти, газа и электроэнергии за счет экспорта возобновляемой энергии. Как видно, на мировом энергетическом рынке Азербайджан исходит из коммерческих интересов и не ставит перед собой цели заменить или конкурировать с долей рынка других стран", - добавил министр.

Говоря о диалоге с Арменией для нормализации двусторонних отношений, Байрамов подчеркнул, что позиция Азербайджана всегда заключалась в обеспечении прочного мира, стабильности, развития и прогресса на основе принципов международного права.

"Даже когда часть наших территорий почти 30 лет находилась под оккупацией, мы прилагали усилия для решения конфликта мирным путем, путем переговоров, десятилетиями участвовали в переговорном процессе. На данном этапе Азербайджан, положивший конец оккупации своих территорий и обеспечивший свою территориальную целостность, выступает с позиции нормализации отношений с соседней Арменией, подписания мирного соглашения и предпринимает шаги в этом направлении. Мы выступаем за использование всех международных площадок, которые могут внести реальный вклад в достижение этой цели. Мы считаем, что Совет Европы также может внести свой вклад в реализацию мер по укреплению доверия. По инициативе Генерального секретаря Совета Европы недавно состоялась первая встреча представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении, и мы положительно оцениваем это. На сегодня имеется опыт проведения встреч на международных площадках с участием министров иностранных дел двух стран. На туринском заседании Комитета министров Совета Европы такой встречи не было, но мы считаем, что в целом подобные международные рамки могут внести позитивный вклад в мирный диалог. Самое главное, конечно, демонстрация обеими сторонами твердой воли к миру. Что касается подхода Италии, то позиция Италии всегда основывалась на принципах международного права, она всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ и призывала к миру в регионе. Мы высоко оцениваем участие итальянских компаний в продолжающемся процессе реконструкции, восстановления наших освобожденных территорий, считая это вкладом в будущий прогресс в регионе", - сказал Байрамов.

Глава МИД Азербайджана напомнил, что трехстороннее заявление от 9/10 ноября 2020 года положило конец военным действиям между Арменией и Азербайджаном. Территориальная целостность Азербайджана обеспечена. Однако, несмотря на то, что нынешнюю ситуацию в регионе можно оценить в целом положительно, некоторые положения трехстороннего заявления до сих пор не выполнены Арменией в полном объеме. "Считаем, что реализация трехсторонних заявлений, а также договоренностей, достигнутых на последующих встречах, в том числе на встречах лидеров двух стран в Брюсселе, очень важна для миростроительства в регионе", - подчеркнул министр.

Что касается российско-украинской войны и ее влияния на ситуацию в регионе, глава МИД сказал: «У Азербайджана хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, здесь речь идет о всестороннем и высоком уровне сотрудничества и партнерства с двумя крупными странами. Ситуация в Украине, конечно, вызывает большую обеспокоенность. Азербайджан призвал стороны к безотлагательному началу диалога, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, и подчеркнул необходимость прямых переговоров между сторонами. Хочу отметить, что еще в первые дни войны Президент Азербайджана провел телефонные разговоры с главами обеих стран. Азербайджан всегда руководствуется в международных отношениях нормами и принципами международного права. Азербайджан как страна, которая почти 30 лет страдала от правовой несправедливости, является сторонником соблюдения норм международного права. Поэтому для Азербайджана естественно выдвижение на первый план важности решения этих вопросов мирным путем, путем переговоров в рамках территориальной целостности Украины. Хочу отметить, что Азербайджан был в числе первых стран, оказавших гуманитарную помощь Украине. На сегодня мы оказали гуманитарную помощь Киеву на сумму 15 миллионов евро", - сказал Джейхун Байрамов.

https://www.agenzianova.com/news/azerbaigian-il-ministro-degli-esteri-a-nova-relazioni-storiche-che-rafforzano-la-sicurezza-energetica-italia/