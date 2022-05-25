В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня независимости

БАКУ /Trend/ - Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

За годы национального суверенитета Азербайджан стал полноправным членом мирового сообщества, получил широкое признание на международной арене.

Сегодня под Вашим руководством республика уверенно движется вперед по пути комплексных государственных реформ, нацеленных на укрепление политической и социально-экономической стабильности в стране.

Убежден, что Ваша многогранная деятельность будет и далее служить процветанию Азербайджанской Республики и росту благосостояния ее народа, а наше плодотворное сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств продолжит крепнуть и развиваться.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и благополучия, а всему народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравлении.

Председатель Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттах Абдельрахман Аль-Бурхан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Судана и от себя лично сердечно поздравляю Вас, Вашу семью и в лице Вашего превосходительства азербайджанский народ и государство с национальным праздником – Днем Независимости.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу отметить, что удовлетворен двусторонними связями между нашими странами и народами, и выразить уверенность в постепенном укреплении дружеских и братских отношений между нами.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении", - говорится в поздравлении.

Король Малайзии аль-Султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах Шах Ибн Султан Хаджи Ахмад Шах аль-Мустаин Биллах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От себя лично и от имени Королевы передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Независимости.

Уверены, что под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика добьется более сильного экономического прогресса.

С удовлетворением отмечаем, что искренние отношения между Малайзией и Азербайджаном будут продолжаться и впредь. Желаем дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества между нашими странами на благо наших народов.

Да ниспошлет Всевышний Вашему превосходительству крепкого здоровья, Азербайджанской Республике, ее народу - мира и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент-председатель Правления Публичного акционерного общества «Банк ВТБ» Андрей Костин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"От имени правления, коллектива Банка ВТБ и меня лично примите теплые поздравления по случаю национального праздника - Дня Независимости Азербайджанской Республики!

Сегодня под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути всестороннего развития, укрепляя свой международный авторитет.

Ровно тридцать лет назад были установлены дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном. За прошедший период наши страны прошли длинный путь от двустороннего партнерства до союзнического взаимодействия.

В России высоко ценят исторические дружественные связи с Азербайджанской Республикой. Сегодня как никогда особо важно стремление двух наших государств поддерживать добрососедство и увеличивать потенциал российско-азербайджанского сотрудничества.

Продуктивная работа ВТБ в республике, участие Государственного нефтяного фонда Азербайджана в капитале ВТБ - значимые свидетельства прочности и стратегического характера взаимодействия двух стран.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания дальнейших успехов в Вашей ответственной работе, крепкого здоровья, счастья, процветания и благополучия Вaм и всему азербайджанскому народу", - говорится в поздравлении.

Король Испании Фелипе VI направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Господин Президент.

От себя лично, от имени правительства и народа Испании передаю искренние поздравления Вашему превосходительству по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Независимости.

Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, дружественному народу Азербайджана - мира и спокойствия", - говорится в поздравлении.