Джейхун Байрамов встретился с Багдадом Амреевым (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

Как сообщили в четверг Trend в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам деятельности, осуществляемой Организацией тюркских государств по различным направлениям, а также активного участия Азербайджана в ее работе.

Байрамов затронул тему насыщенной повестки дня Организации тюркских государств, с удовлетворением отметил интенсивный диалог в этом направлении. Он также подчеркнул важность расширения сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах под эгидой организации.

В свою очередь, Амреев с удовлетворением отметил важность своей встречи с Президентом Азербайджана, а также предстоящей встречи министров информации и высоких технологий стран - участниц Организации тюркских государств.

Напомнив, что город Шуша был объявлен культурной столицей тюркского мира в 2023 году, генеральный секретарь сообщил, что в связи с этим в Шуше будет проведен ряд культурных мероприятий.

Он также сообщил, что Организация тюркских государств выбрала город Шамахы туристической столицей тюркского мира в 2023 году, что, по его мнению, внесет позитивный вклад в развитие сотрудничества тюркских государств в сфере туризма.

На встрече также обсуждались мероприятия, которые Организация тюркских государств планирует провести в ближайшие месяцы.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)