В Азербайджане должно быть представлено больше африканских стран - посол Марокко

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должно быть представлено больше африканских стран.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг посол Марокко Мохаммед Адиль Эмбарш на конференции в Баку на тему "Роль Африканского континента в оценке Движения неприсоединения", посвященной Дню Африки.

По его словам, в азербайджанской столице насчитывается пять посольств африканских стран, и все они - государства севера Африки.

«Однако необходимо, чтобы в Азербайджане было представлено больше африканских стран», - сказал Эмбарш.

Дипломат отметил, что африканские страны стремятся расширять и диверсифицировать отношения с Азербайджаном.

По мнению посла, сегодняшняя конференция в Баку внесет свой вклад в отношения между народами Азербайджана и Африканского континента.

«Во всем мире африканское сообщество само проводит мероприятия, посвященные своей культуре. Но в Азербайджане все по-другому. Глава МИД Джейхун Байрамов сам проявил инициативу и поспособствовал организации празднования Дня Африки», - добавил Эмбарш.