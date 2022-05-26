БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана ответил на необоснованные претензии Армении, выступая на общих дебатах в рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как сообщили Trend в четверг в минздраве, министр Теймур Мусаев отметил, что правительство Азербайджана готово обеспечить права на здоровье всех этнических групп, проживающих на территории страны, в том числе граждан Азербайджана армянского происхождения. Учитывая это, он подчеркнул недопустимость того, чтобы армянская делегация, используя возможности международной платформы здравоохранения, выдвигала на нынешней Ассамблее необоснованные и провокационные заявления, и призвал ее к внесению вклада в мирный процесс, начатый между двумя странами.

Также министр отметил в ходе мероприятия вызовы, связанные с пандемией, отметив важность международного сотрудничества в создании сильных и устойчивых систем здравоохранения. Кроме того, Теймур Мусаев проинформировал о важных процессах, осуществляемых в Азербайджане в сфере здравоохранения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)